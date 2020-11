Brasile-Usa: ministro Guedes "in caso di elezione Biden manterremo la nostra relazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha detto che il Brasile manterrà il proprio rapporto con gli Stati Uniti anche se il candidato democratico Joe Biden vincerà le elezioni e assumerà la presidenza del paese nordamericano. In merito alle implicazioni per il Brasile in caso di cambio dell'amministrazione statunitense, Guedes ha sostenuto che l'impatto non deve essere "sovradimensionato", poiché la crescita del Brasile dipende essenzialmente dal proprio governo. "La vittoria di Biden non influisce in alcun modo sulle nostre dinamiche di crescita", ha affermato, partecipando a un evento on line organizzato dalla banca Itaú. Il ministro ha affermato che il cuore dell'economia è in Brasile e che "il percorso verso il progresso passa per riforme, privatizzazioni, tassazione adeguata e miglioramento dei quadri normativi e del contesto imprenditoriale".(Brb)