Cile: cambiamenti ai vertici delle forze di sicurezza, rimossi 12 generali

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha disposto oggi un ampio rimpasto ai vertici delle forze di Sicurezza (Carabineros) con la rimozione di ben 12 generali. Rimane in carica tuttavia, il comandante in capo, il generale Mario Rozas, al centro di fortissime critiche da parte dell'opposizione e di organizzazioni della società civile per gli eccessi compiuti dalle forze dell'ordine durante la repressione delle proteste sociali scoppiate nell'ottobre del 2019. L'iniziativa del governo rientra in un piano di riforma che punta a rinfrescare l'immagine dell'istituzione dei Carabineros. Il sottosegretario agli Interni, Juan Francisco Galli, ha sottolineato in questo senso la promozione al grado di generale di due donne, Karina Soza Munoz, nominata direttore di Diritti Umani e Protezione della Famiglia, e Marcela Gonzalez Casas, messa a capo della divisione "Transito e Sicurezza autostradale". Il generale Berta Robles Fernández, è stata posta a capo della divisione Zona di Frontiera. (segue) (Abu)