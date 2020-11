Argentina: Covid, Buenos Aires esce dall'isolamento obbligatorio dopo sette mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II presidente Fernandez ha quindi fatto riferimento al recente accordo siglato con le autorità della Federazione Russa per l'acquisto di 25 milioni di dosi del vaccino Sputnik V. "Dobbiamo iniziare a prepararci per il vaccino, questa mattina ho avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente Vladimir Putin", ha detto. "Abbiamo parlato di tutto, abbiamo passato molto tempo a parlare del vaccino Sputnik V, stiamo lavorando con il fondo sovrano della Russia, per raggiungere un accordo Stato-Stato per la fornitura del vaccino", ha spiegato. Il presidente argentino ha quindi rivelato che il governo sta approntando fin da ora la logistica per la vaccinazione di massa della popolazione a partire già dal mese di dicembre. "Abbiamo la possibilità di avere 10 milioni di vaccini già dalla fine di dicembre e questo ci impone di fare uno sforzo enorme, organizzare una logistica che ci consenta di raggiungere ogni angolo dell'Argentina", ha spiegato. Il numero totale di contagi in Argentina dall'inizio della pandemia è di 1.217.028, mentre sono 32.766 le vittime secondo dati ufficiali. (Abu)