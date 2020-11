Business news: Grecia, Volkswagen fornirà veicoli elettrici per l'isola di Stampalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica tedesca Volkswagen fornirà veicoli elettrici, punti di ricarica e servizi di ride-sharing nell'isola greca di Stampalia (Astypalea). E' quanto deciso nel memorandum d'intesa firmato nel corso di un evento virtuale dall'amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess, e dal viceministro degli Esteri greco, Konstantinos Fragogiannis. "Credo fortemente nelle partnership. I governi non possono farcela da soli e il settore privato non è la risposta a ogni domanda", ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, unitosi alla video conferenza. Il memorandum firmato punta a dare una svolta "verde" all'isola di Stampalia, destinazione turistica dell'Egeo con solo 1.300 abitanti che al momento sconta molte carenze per quanto riguarda i trasporti pubblici. Il progetto avrà una durata iniziale di sei anni. "Il nostro obiettivo di lungo termine è una mobilità a impatto ambientale zero", ha spiegato Diess. (Gra)