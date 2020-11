Business news: Spagna, previsioni economiche d'autunno, flessione economica senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flessione dell'economia senza precedenti in Spagna. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'autunno pubblicate in settimana dalla Commissione europea. L'esecutivo europeo sottolinea che nel Paese la pandemia di Covid e le severe misure di confinamento messe in atto hanno portato quest'anno a una flessione dell'attività economica senza precedenti. Il calo del Pil è del -12,4 per cento nel 2020, per poi salire al 5,4 per cento nel 2021 e scendere al 4,8 per cento nel 2022. Le misure per limitare la perdita di posti di lavoro e sostenere il settore delle imprese hanno attenuato l'impatto e si prevede una forte ripresa della produzione nella seconda metà dell'anno. Ma la ripresa sarà disomogenea tra i vari settori e il significativo aumento del tasso di disoccupazione di quest'anno sarà solo parzialmente invertito nei prossimi due anni. Infatti, la disoccupazione sarà del 16,7 per cento nel 2020, del 17,9 per cento nel 2021 e del 17,3 per cento nel 2022. L'inflazione sarà negativa quest'anno, a -0,2 per cento, per poi tornare in territorio positivo nel 2021 (0,9 per cento) e nel 2022 all'un per cento. Il rapporto tra debito e Pil salirà dal 120,3 per cento nel 2020 al 122 per cento nel 2021 al 123,9 per cento nel 2022. (Beb)