Business news: Spagna, associazioni alberghi e ristoranti chiedono aiuti diretti per 8,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni di categoria del settore alberghiero e della ristorazione della Spagna hanno chiesto al governo e alle regioni aiuti diretti, misure fiscali ed occupazionali per un valore di 8,5 miliardi di euro a causa delle conseguenze della pandemia del coronavirus. In una nota le associazioni di categoria hanno evidenziato che gli 8,5 miliardi di aiuti sarebbero necessari per evitare la perdita di oltre un milione di posti di lavoro e la scomparsa di 100 mila strutture ricettive (un terzo del totale). Questi aiuti, inoltre, potrebbero scongiurare un impatto "molto considerevole" sulle casse pubbliche in termini di riduzione della riscossione dell'Iva, dell'imposta sul reddito, delle accise e dei contributi previdenziali. (Spm)