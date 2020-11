Business news: Ucraina, stime ministero Sviluppo economico, cal Pil nel terzo trimestre del 3,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo del prodotto interno lordo in Ucraina nel terzo trimestre del 2020 è stato del 3,6 per cento. Questa la stima per il Pil nazionale pubblicata dal ministero per lo Sviluppo dell'economia, del commercio e dell'agricoltura dell'Ucraina. Il dato relativo al periodo che va da gennaio a settembre si attesta invece al -5,5 per cento. Le previsioni del dicastero sul calo del Pil annuale sono rimaste invariate, al -4,8 per cento per il 2020, come riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina". (Rum)