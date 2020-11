Business news: Slovenia, previsioni economiche Ue, Pil a -7,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia slovena si è contratta di circa l'8 per cento nella prima metà del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. E' quanto emerge dalle previsioni economiche d'autunno presentate oggi dalla Commissione europea, secondo cui il Pil passerà dal -7,1 per cento del 2020 al 5,1 per cento del 2021 fino al 3,8 per cento del 2022. Per l'esecutivo europeo, le perdite di occupazione sono state inferiori alle attese e le misure adottate hanno evitato un'impennata dei fallimenti. È prevista una ripresa nel 2021 e l'economia dovrebbe tornare al livello di fine 2019 nel 2022. La disoccupazione scenderà dal 5 per cento di quest'anno al 4,8 per cento del 2021 fino al 4,2 per cento del 2022. L'inflazione, allo 0 per cento quest'anno, salirà allo 0,9 per cento nel 2021 e all'1,8 per cento nel 2022. Il rapporto tra debito e Pil sarà all'82,2 per cento quest'anno, all'80,2 per cento nel 2021 e al 79,8 per cento nel 2022. (Beb)