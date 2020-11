Business news: previsioni d'autunno Ue, per Balcani calo generalizzato nel 2020 seguito da ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dei Balcani vede una contrazione economica generalizzata per i Paesi che la compongono: sono le previsioni d'autunno della Commissione europea, che comprendono anche gli Stati candidati all'adesione. Fra questi ultimi, la Nord Macedonia registrerà una contrazione economica nel 2020, con un calo del Prodotto interno lordo (Pil) del 4,9 per cento. Il calo è dovuto alle misure severe di contenimento che il governo ha adottato contro la diffusione del Covid-19. La domanda interna, pur sostenuta da misure governative, rimane contenuta anche dopo la revoca delle misure restrittive. I consumi privati sono diminuiti del 5,2 per cento nella prima metà dell'anno. Il reddito delle famiglie è stato colpito da un forte calo delle rimesse, mentre i salari hanno continuato a crescere fortemente, spinti dai sussidi salariali del governo. Gli investimenti sono crollati di circa il 13 per cento nella prima metà dell'anno. Secondo le previsioni della Commissione Ue la ripresa "rimarrà incompleta" nel 2021, con un Pil che si attesterà ad un più 3,8 per cento. Dati simili sono previsti per il 2022, che vedrà una crescita economica del 3,5 per cento. (Beb)