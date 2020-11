Business news: Serbia, governo approva manovra di bilancio per il 2020, più fondi per lotta al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha approvato gli emendamenti alla legge di bilancio per il 2020. Secondo una nota diramata dall'esecutivo, le modifiche prevedono entrate totali per 1.291,4 miliardi di dinari (circa 10,98 miliardi di euro) e spese per 1.774,4 miliardi di dinari (15,09 miliardi di euro), con un disavanzo pubblico di 483 miliardi di dinari (4,11 miliardi di euro). La manovra ha approvato ulteriori fondi per la lotta contro la pandemia di coronavirus. I fondi sono stati stanziati per attrezzature aggiuntive previste per gli ospedali dedicati ai malati di Covid, per la costruzione di ospedali a Belgrado e Krusevac, nonché per l'approvvigionamento di medicinali e forniture mediche. La proiezione di crescita economica per il 2020 è stata rivista al rialzo da meno 1,8 per cento a meno uno per cento. Secondo la nota del governo, questo sarà "uno dei migliori risultati in Europa". (Seb)