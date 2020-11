Business news: Spagna, via libera a Iberdrola per impianto fotovoltaico da 327 MW a Caceres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica Iberdrola ha ricevuto il via libera dal ministero per la Transizione ecologica e la Sfida demografica per la costruzione dell'impianto fotovoltaico "Oriol" da 327 MW nei comuni di Ceclavín e Alcantara (Caceres) che richiederà un investimento di 250 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", l'impianto occuperà un'area di 774 ettari e servirà a fornire energia verde ai 9 mila punti di approvvigionamento della rete di Orange in Spagna, per un periodo di 12 anni, attraverso un contratto di acquisto di energia a lungo termine. (Spm)