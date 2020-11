Sanità: Di Maio, misure restrittive per evitare rischio collasso di strutture sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook, Luigi Di Maio interviene sulle polemiche a proposito della divisione delle Regioni italiane in tre zone. "Possiamo stare qui a litigare per le chiusure - afferma il ministro degli Esteri - essenziali per fermare la diffusione dei contagi che anche oggi hanno raggiunto livelli record: quasi 38mila. Oppure possiamo impegnarci, rimboccarci le maniche e continuare a dare il massimo, uniti, per uscire da questa crisi. Se oggi abbiamo dovuto adottare misure più restrittive per alcune Regioni è perché con l'aumento delle terapie intensive si rischierebbe il collasso sanitario. Purtroppo per troppo tempo la sanità è stata usata come il bancomat della politica e ora ne stiamo pagando le conseguenze, ma dobbiamo reagire, adesso dobbiamo cogliere l'occasione per fare qualcosa di più grande", conclude Di Maio. (Rin)