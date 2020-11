Moody's: rating Italia confermato Baa3 con outlook stabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'analisi di Moody's il deficit di bilancio dell'Italia si ridurrà "da quello stimato per quest'anno dell'11,4 per cento del Pil a circa il 7 per cento del Pil l'anno prossimo". Questo andamento è dovuto "alla natura temporanea di molte delle misure di spesa di emergenza di quest'anno, unitamente al rimbalzo della crescita e del gettito fiscale". L'Italia, inoltre, nota Moody's "sarà uno dei principali beneficiari del cosiddetto Next Generation Eu e beneficerà anche degli altri pacchetti di sostegno della Ue". In totale, secondo Moody's, l'Italia riceverà l'equivalente di circa il 13,2 per cento del Pil previsto per il 2021 e la maggior parte dei fondi sarà "probabilmente erogata nel periodo 2022-2024". (Rin)