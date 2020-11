Elezioni Usa: Cnn, Trump è scontento del suo team legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, impegnato contestare i risultati delle elezioni in tribunale mentre si approssimano allo zero le possibilità di vincere alle urne, è sempre più insoddisfatto del suo team legale, e si sta convincendo che questo potrebbe non essere all'altezza di difenderlo in tribunale. Lo riporta l'emittente "Cnn", che cita vicine al presidente. A dirigere la causa intentata da Trump sono stati l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani e l'ex procuratore generale della Florida Pam Bondi, fedelissimi di Trump. È atteso il discorso del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, nelle prossime ore. Trump invece continua a denunciare brogli e afferma di voler portare "la controversia legale" sul voto fino alla Corte suprema. Secondo lo Stato della Georgia, non c'è nessuna frode rilevata nel voto. Disordini intanto in tutto il Paese, con lo schieramento della Guardia nazionale. (Nys)