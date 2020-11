Coronavirus: Usa, 234.777 morti su 9.586.656 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono almeno 9.586.656, con almeno 234.777 morti, secondo il conteggio della Johns Hopkins University, mentre il paese più colpito al mondo si trova ad affrontare una rinascita della pandemia durante le elezioni presidenziali. Nelle ultime 24 ore si contano oltre 100 mila contagi in più. I nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno raggiunto picchi vertiginosi questa settimana, battendo tutti i record di contagi in sette giorni. Anche le ospedalizzazioni sono aumentate rapidamente, avvicinandosi a livelli che presto eclisseranno i picchi primaverili ed estivi. I nuovi casi negli Stati Uniti sono aumentati in media del 55 per cento rispetto a due settimane fa. Lo riporta l'emittente "Cnn". Nel mondo si contano più di 49 milioni di contagiati e oltre 1,2 milioni di morti.(Nys)