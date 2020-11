Business news: Spagna, governo approva decreto su nuove aste per energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato nel Consiglio dei ministri svoltosi in settimana il decreto sulle nuove aste per le energie rinnovabili che consentirà l'ibridazione tra tecnologie, l'espansione e la modifica degli impianti esistenti. Secondo quanto reso noto dal ministero per la Transizione ecologica il calendario delle aste dei prossimi anni e il bando definitivo dovrebbe essere approvato in questi giorni. Lo sviluppo del nuovo quadro sarà realizzato "attraverso aste conformi ai principi di trasparenza, efficacia, proporzionalità, obiettività ed efficienza" indicando prima del loro svolgimento sarà indicata la quota di energia e la potenza massima da mettere all'asta. Nell'ordine che regola il meccanismo dell'asta, potranno essere stabilite delle tappe intermedie di controllo per verificare il rispetto dell'impegno di produzione di energia assunto dagli impianti aggiudicatari. La novità maggiore introdotta dal nuovo sistema di aste rinnovabili si basa sul un prezzo di produzione e non sull'investimento effettuato, come avveniva fino a questo momento. Agli aggiudicatari delle aste sarà garantito un prezzo di kWh per 20 anni: se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo aggiudicato, saranno compensati, se è superiore, dovranno pagarlo. Gli operatori hanno criticato questo meccanismo in quanto "rappresenta una distorsione del segnale dei prezzi di mercato che può generare incertezza tra gli attori". (Spm)