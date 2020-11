Business news: tribunale tedesco approva costruzione tunnel fra Germania e Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale tedesco ha approvato la costruzione del tunnel ferroviario e stradale combinato più lungo del mondo che dovrebbe ridurre i tempi di viaggio dalla Germania settentrionale alla Danimarca. Lo riferiscono i media danesi. Il collegamento sottomarino Fehmarn Belt Fixed Link, lungo 18 chilometri, dovrebbe aprire nel 2029, ma è stato oggetto di battaglie legali da parte di gruppi ambientalisti e compagnie di traghetti. L'approvazione da parte della corte tedesca è dunque "una pietra miliare storica", come affermato dall'amministratore delegato del progetto, Claus Baunkjaer. Il tunnel sarà uno dei più grandi progetti infrastrutturali d'Europa, attraversando il Mar Baltico tra i porti di Puttgarden in Germania e Rodby sull'isola danese di Lolland, riducendo i tempi di percorrenza su strada a 10 minuti rispetto a un'ora di traghetto. I lavori dovrebbero costare fino a 7,1 miliardi di euro), con la sezione di tunnel ferroviario a quattro corsie costruita e pagata dalla Danimarca insieme ai finanziamenti dell'Ue, collegando Amburgo e Copenaghen in due ore e mezza di treno. (Sts)