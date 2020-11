Business news: Malta, previsioni economiche Ue, acuto impatto del Covid su turismo e commercio estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 sta avendo un impatto acuto sui settori critici dell'economia di Malta, inclusi il turismo e il commercio estero, portando a un aumento temporaneo del tasso di disoccupazione. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'autunno della Commissione europea pubblicate in settimana. Il Pil dell'isola dovrebbe andare dal -7,3 per cento di quest'anno al 3 per cento del 2021 al 6,2 per cento del 2022. La disoccupazione passerà dal 5,1 per cento di quest'anno al 4,7 per cento il prossimo e al 4,1 per cento nel 2022. L'inflazione salirà dallo 0,8 per cento del 2020 all'1,3 per cento del 2021 fino all'1,6 per cento del 2022. Per l'esecutivo europeo ci sarà una modesta ripresa nel 2021 e nel 2022, ma una notevole incertezza circonda l'evoluzione della pandemia così come l'impatto del cambiamento su relazioni commerciali meno vantaggiose tra il Regno Unito e l'Unione europea. Il rapporto tra debito e Pil passerà dal 55,2 per cento del 2020 al 60 per cento del 2021 per attestarsi al 59,3 per cento nel 2022. (Beb)