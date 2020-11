Business news: Repubblica Ceca, previsioni economiche Ue, Pil a -6,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito a una parziale ripresa dalle conseguenze della pandemia di coronavirus, l'economia della Repubblica Ceca è di nuovo minacciata da una nuova ondata di contagi. E' quanto si legge nelle previsioni economiche autunnali della Commissione europea pubblicate in settimana. La contrazione prevista del Pil nel 2020 è del 6,9 per cento. Per il 2021 è invece prevista una ripresa del 3,1 per cento, seguita da una del 4,5 nel 2022. Per quanto riguarda il deficit del settore delle finanze pubbliche, quest'anno dovrebbe essere pari all'6,2 per cento del Pil, mentre nel 2021 dovrebbe scendere al 4,7 e poi al 3,7 nel 2022. Il dato relativo al debito pubblico lo pone al 37,9 per cento quest'anno, al 40,6 l'anno prossimo e al 42,2 nel 2022. Per quanto concerne infine l'inflazione, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo viene fissato al 3,4 per cento nel 2020, al 2,3 nel 2021 e al 2 nel 2022. (Beb)