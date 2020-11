Business news: Spagna, Sabadell propone piano prepensionamento per circa 1.800 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Sabadell ha presentato alle organizzazioni sindacali un piano di riorganizzazione dell'organico che prevede il pensionamento anticipato di un massimo di 1.800 dipendenti a partire dai 57 anni di età. L'istituto di credito offrirebbe il 70 per cento dello stipendio annuo e la stipula di una polizza speciale per un massimo di 250 mila euro. Per i dipendenti di età compresa tra i 63 e i 64 anni, Sabadell propone il 20 per cento dello stipendio annuo assegnato, mentre per quelli di età superiore ai 65 anni offre il 10 per cento. La banca ha manifestato l'intenzione di raggiungere un accordo il prima possibile e non oltre il 17 novembre per poter avviare il processo nel primo trimestre del 2021. I sindacati valuteranno la proposta in questi giorni in vista del nuovo incontro fissato per il 10 novembre prossimo. (Spm)