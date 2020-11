Business news: Ungheria, vendite al dettaglio in calo a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio in Ungheria perdono l'1,6 per cento annuo a settembre. Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica (Ksh), segnalando un calo soprattutto per i prodotti non alimentari e i carburanti. Tenuto conto dei fattori stagionali, la diminuzione è del 2 per cento. La vendita di prodotti alimentari cresce del 2 per cento, quella dei prodotti non alimentari scende del 3,8 e quella dei carburanti del 9,8. La vendita di capi di abbigliamento segna -20,7 per cento, quella di mobili ed elettrodomestici -19. Crescono le vendite dei prodotti farmaceutici (+7,6 per cento) e anche gli ordini via posta e internet (+36,6). In termini assoluti il fatturato delle vendite al dettaglio raggiunge a settembre il valore di 1.043 miliardi di fiorini (2,9 miliardi di euro). (Vap)