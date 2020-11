Business news: Polonia, ministero Lavoro, tasso di disoccupazione a ottobre invariato al 6,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione stimato in Polonia a fine ottobre è pari al 6,1 per cento. Lo rende noto il ministero dello Sviluppo, del Lavoro e della Tecnologia. La percentuale resta dunque invariata e lo è ormai da cinque mesi. Dalla stima del dicastero risulta che, in termini assoluti, "ottobre è il terzo mese di fila in cui il numero di disoccupati registrati agli uffici di collocamento si è ridotto". A fine ottobre sono infatti circa 1 milione e 19 mila, ovvero 4.700 in meno rispetto a fine settembre. Il ministero del Lavoro ribadisce che, dagli ultimi dati Eurostat risalenti a settembre, la Polonia è seconda solo alla Repubblica Ceca per minore tasso di disoccupazione in Unione europea. Varsavia segna infatti un tasso del 3,1 per cento secondo la metodologia dell'ufficio statistico Ue. (Vap)