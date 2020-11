Elezioni Usa: Arizona, scende vantaggio di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Arizona il vantaggio del candidato democratico alla casa Bianca, Joe Biden, sul presidente Donald Trump è sceso ancora, attestandosi a 40.954 voti. Le proiezioni di Decision Desk danno il candidato democratico al 49,94 per cento e il presidente uscente al 48,63 per cento. L'Arizona vale 11 voti elettorali. Dopo la Georgia, Joe Biden ha compiuto il sorpasso anche in Pennsylvania che porta in dote 20 seggi elettorali. Dei 270 voti necessari per ottenere la vittoria, Biden ne ha già conquistati 264 (253 secondo valutazioni più prudenti), mentre Trump è fermo a 214. (Nys)