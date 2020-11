Bolivia: magistratura emette divieto di fuoriuscita dal paese per ministri uscenti di Interni e Difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso, il parlamento della Bolivia ha la dato il via libera alla possibile apertura di un processo nei confronti della presidente "ad interim" uscente, Anez. L'aula ha approvato nella serata di giovedì il rapporto della commissione di inchiesta sulle presunte responsabilità di Anez in una decina di reati collegati alle stragi di Sacaba e Senkata, del novembre 2019. La decisione finale, ha spiegato però la presidente del parlamento Eva Copa citata dal quotidiano "El Deber", dovrà essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dal parlamento entrante. Una quota che il partito vincitore delle elezioni del 18 ottobre, il Mas del presidente eletto Arce, comunque non conserverà, rendendo più incerto l'esito finale della vicenda. Alla presidente "ad interim" vengono addebitate le firme di risoluzioni contrarie alla Costituzione e alle leggi, genocidio, omicidio e tentato omicidio, lesioni, associazione a delinquere, privazione di libertà, sparizione di persone. (segue) (Abu)