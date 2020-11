Business news: Croazia, Bers finanzia ristrutturazione del quartiere Kopilica a Spalato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) ha stabilito la concessione di un finanziamento di 600 mila euro a favore del rilancio del quartiere Kopilica a Spalato (Split), in Croazia. Secondo quanto riferisce una nota dell'istituto europeo, il finanziamento è a favore del piano strategico stilato dalla società austriaca iC consulenten per il quartiere commerciale della città situata in Dalmazia. Obiettivo del piano è lo sviluppo di strutture culturali, congressuali e alberghiere oltre che la riqualificazione dell'area portuale. Secondo le intenzioni il progetto di rivitalizzazione urbana trasformerà radicalmente Spalato grazie ad interventi simili già realizzati in città come Barcellona, Copenaghen e Londra. (Seb)