Business news: Francia, Engie rinuncia al contratto con NextDecade per fornitura gas di scisti dagli Stati Uniti

- Il gruppo energetico francese Engie ha rinunciato a firmare un contratto da 5,9 miliardi di euro con la società NextDecade per la fornitura di gas da scisti, dopo che il ministero dell'Economia di Parigi aveva chiesto di riesaminare il progetto a causa del suo impatto ambientale. "Engie ha deciso di non dare seguito alle discussioni commerciali con NextDecade su questo progetto di fornitura di gas", ha detto un portavoce del gruppo francese. Il gas di scisti sarebbe stato importato da NextDecade attraverso un terminale nel Texas. Diversi gruppi ambientalisti avevano protestato contro il progetto, ribattezzato Rio Grande Lng, sottolineando i rischi per il cambiamento climatico provocati dalle fughe di metano dalle installazioni. (Frp)