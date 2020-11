Business news: Germania, Bmw prevede calo utili del 10 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione della crisi del coronavirus, il conglomerato automobilistico tedesco Bmw prevede un declino degli utili al lordo delle tasse pari al 10 per cento nel 2020. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Bmw stima che il risultato ante oneri finanziari (Ebit) si ridurrà dal 4,9 per cento dello scorso anno allo 0-3 per cento. Al termine dei primi nove mesi del 2020, l'utile al lordo delle imposte del gruppo è crollato del 42 per cento su base annua. L'Ebit è stato dello dello 0,3 per cento. Nel terzo trimestre, nonostante un declino del fatturato dell'1,4 per cento a 26,28 miliardi di euro, per Bmw l'utile consolidato al lordo delle tasse è aumentato di quasi il 10 per cento a 2,46 miliardi di euro. L'avanzo ha sperimentato un incremento del 17 per cento a 1,82 miliardi di euro. (Geb)