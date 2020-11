Business news: Francia, previsioni economiche d'autunno, calo drastico Pil a -9,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo della Francia è destinato a diminuire drasticamente nel 2020. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'autunno della Commissione europea pubblicate oggi. Secondo le stime, il Pil francese sarà del -9,4 per cento quest'anno, del 5,8 per cento nel 2021 e del 3,1 per cento nel 2022. Per la Commissione, l'attività economica, sostenuta da misure fiscali volte a garantire la liquidità per le imprese e la tutela dell'occupazione nel 2020, e il piano di ripresa nel 2021 e 2022, risalirà lentamente. La disoccupazione passerà dall'8,5 del 2020 al 10,7 per cento del 2021 al 10 per cento del 2022. L'inflazione sarà dello 0,5 per ceeno nel 2020, dello 0,9 per cento nel 2021 e dell'1,5 per cento nel 2022. Alla fine del 2022, sia il Pil che l'occupazione dovrebbero rimanere inferiori a quelli della fine del 2019. Il disavanzo pubblico dovrebbe salire al 10,5 per cento del Pil nel 2020, prima di ridursi all'8,3 per cento nel 2021. Il debito pubblico è destinato a crescere costantemente e il rapporto tra debito e Pil aumenterà dal 115,9 per cento del 2020 al 117,8 per cento del 2021 fino al 119,4 per cento del 2022. (Beb)