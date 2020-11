© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà una ripresa a V, ovvero una rapida ripresa dopo un forte calo. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando le previsioni economiche d'autunno pubblicate in settimana dalla Commissione europea. "Non abbiamo mai contato su un recupero a forma di V. Ora sappiamo per certo che non ne avremo uno", ha detto. (Beb)