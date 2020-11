Business news: Polonia, previsioni economiche Ue, recessione del 3,6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Polonia resta una delle economie europee su cui la pandemia del coronavirus ha un impatto più contenuto. E' quanto emerge dalle previsioni autunnali della Commissione europea pubblicate in settimana. La contrazione prevista del Pil polacco nel 2020 è del 3,6 per cento (a luglio la previsione era di -4,6). E' inferiore a quella polacca solamente la recessione prevista in altri tre Paesi Ue, ovvero Lituania, Irlanda e Svezia. Per il 2021 è invece prevista una ripresa del Pil della Polonia del 3,3 per cento (invece del precedente 4,3). Nel 2022 la crescita è invece fissata al 3,5 per cento. Per quanto riguarda il deficit del settore delle finanze pubbliche, quest'anno dovrebbe essere pari all'8,8 per cento del Pil, mentre nel 2021 dovrebbe scendere al 4,2. Questo vuol dire anche che il debito pubblico non supererà nei prossimi anni la soglia del 60 per cento. Quest'anno la previsione dell'Ue lo fissa al 56,6 per cento. Il picco sarà toccato nel 2021 con il 57,3 per cento. Tornerà poi a scendere l'anno successivo al 56,4 per cento. Il prezzo da pagare per la Polonia per una migliore condizione della sua economia è una più alta inflazione. Nel 2020 l'indice armonizzato dei prezzi al consumo è al 3,6 per cento. L'anno prossimo sarà pari al 2 e nel 2022 sarà pari al 3,1. A titolo di paragone, la media Ue quest'anno è soltanto dello 0,7 per cento, mentre negli anni a venire è rispettivamente dell'1,3 e dell'1,5. (Vap)