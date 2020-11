Decreto Ristori bis: verso cdm questa sera, a breve il pre-consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbe iniziare a breve il pre-consiglio dei ministri inizialmente in programma alle ore 21 a palazzo Chigi. Quanto alla riunione del Consiglio, potrebbe essere convocata già questa sera alle ore 23 per dare il via libera al Decreto ristori bis contenete le nuove misure di sostegno alle attività colpite dalle ultime misure di contenimento dei contagi da Covid-19. Resta comunque aperta la possibilità che il cdm slitti a domani ma la volontà del governo è quella di chiudere già questa sera la partita. (Rin)