Business news: Spagna, disoccupazione aumentata dell'1,3 per cento, minor aumento mensile dal 2016

- In Spagna nel mese di ottobre la disoccupazione è aumentata di 49.558 unità (più 1,3 per cento, l'incremento più basso di questo mese dal 2016 (44.685). È quanto emerge dai dati resi noti dal ministero del Lavoro e dell'Economia sociale, che fissa a poco più 3,8 milioni il volume complessivo dei disoccupati nel Paese. Questi dati, tuttavia, non tengono conto dei lavoratori attualmente in attivi o con orari ridotti che stanno percependo la cassa integrazione straordinaria (Erte) a causa delle conseguenze della pandemia del coronavirus. L'unico settore dove la disoccupazione è diminuita è l'edilizia (meno 0,1 per cento). Il ministero del Lavoro ha poi comunicato che la spesa per i sussidi di sostegno al reddito si è attestata a 2,6 miliardi di euro, il 53 per cento in meno rispetto a maggio. Mentre l'Erte ha comportato, da marzo a settembre, una spesa di 12 miliardi di euro. (Spm)