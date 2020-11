Business news: Germania, per Commerzbank perdita da 69 milioni di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020, Commerzbank (Coba) ha subito un perdita da 69 milioni di euro, a fronte dell'utile da 297 milioni di euro registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a gravare sui bilanci del secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank sono le insolvenze sui prestiti causate dalla crisi del coronavirus. I crediti in sofferenza hanno raggiunto i 272 milioni di euro, più del doppio degli accantonamenti per i rischi del 2019. Pesano anche i costi della ristrutturazione avviata da Coba nello scorso anno, pari a 201 milioni di euro. Per il 2020, la banca continua ad aspettarsi accantonamenti per rischi da 1,3 a 1,5 miliardi di euro. Tuttavia, la cifra effettiva dipenderà “dall'ulteriore corso della pandemia di coronavirus”. Inoltre, Coba ha reso noto di prevedere conti in rosso per tutto il 2021. In particolare, le perdite sono stimate a 153 milioni e non si aspettano un ritorno dei bilanci in positivo prima del 2022. (Geb)