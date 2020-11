Business news: previsioni economiche d'autunno, disoccupazione area euro a 9,4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perdita di posti di lavoro e l'aumento della disoccupazione hanno messo a dura prova le condizioni di vita di molti europei. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'autunno della Commissione europea secondo cui il tasso di disoccupazione nell'area dell'euro aumenterà dal 7,5 per cento nel 2019 all'8,3 per cento nel 2020 e al 9,4 per cento nel 2021, prima di scendere all'8,9 per cento nel 2022. Il tasso di disoccupazione nell'Ue dovrebbe salire dal 6,7 per cento nel 2019 al 7,7 per cento nel 2020 e all'8,6 per cento nel 2021, prima di scendere all'8 per cento nel 2022. Nelle previsioni si sottolinea che le misure politiche adottate dagli Stati membri, insieme alle iniziative a livello dell'Ue, hanno contribuito ad attutire l'impatto della pandemia sui mercati del lavoro. La portata senza precedenti delle misure adottate, in particolare attraverso programmi di lavoro a tempo ridotto, ha consentito che l'aumento del tasso di disoccupazione rimanesse contenuto rispetto al calo dell'attività economica. La disoccupazione dovrebbe continuare ad aumentare nel 2021 poiché gli Stati membri eliminano gradualmente le misure di sostegno di emergenza e nuove persone entrano nel mercato del lavoro, ma dovrebbe migliorare nel 2022 poiché l'economia continua a riprendersi. (Beb)