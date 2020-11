Banche: Volpi (Copasir), uniti quando si tratta difendere interessi Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Republica ha visto pubblicato dalle Camere il suo documento conclusivo sugli asset bancari ed assicurativi. Ritengo sia un lavoro importante e sostanzioso dal quale tutti gli attori interessati, a partire da Parlamento e dal governo, possano trarre riflessioni utili per delineare strategie solide e meditate su un settore portante per il Paese". Lo afferma Raffaele Volpi, presidente del Comitato. "Questo lavoro unitariamente condiviso - spiega in una nota - è frutto di impegno e dedizione di tutti i colleghi del Comitato e di una sinergica e fattiva collaborazione con le Agenzie del comparto informativo che dimostrano ancora una volta alta professionalità e contemporaneità qualitativa. Ritengo che il lavoro del Comitato dimostri il ben riposto mandato fiduciario delle Camere e la possibilità concreta di operare, come spesso richiesto anche dal presidente Mattarella, uniti quando si tratta di difendere gli interessi dell'Italia". (Com)