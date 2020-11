Brasile: riciclaggio, istituzioni chiedono legge in linea con standard internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'ufficio Cittadinanza e supervisione della condotta della Bc, Costa de Moura ha sostenuto che "qualsiasi disallineamento con le raccomandazioni di Gafi potrebbe avere gravi implicazioni economiche" per il Brasile. Una tale condotta "Riduce notevolmente l'attrattiva del paese per gli investimenti esteri, il rischio del paese aumenta molto, rendendo ancora più difficile per noi tornare a investment grade, questo praticamente blocca il nostro ingresso nell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e riduce il nostro riconoscimento mondiale come paese che attrae investimenti", ha affermato il direttore. Sempre secondo Costa de Moura, se le modifiche legislative non seguissero le raccomandazioni internazionali, ci potrebbe essere un aumento del costo delle banche estere per operare in Brasile, che provocherebbe deflussi di capitali e mancanza di nuovi investimenti. (Brb)