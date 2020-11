Bolivia: magistratura emette divieto di fuoriuscita dal paese per ministri uscenti di Interni e Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura della Bolivia ha confermato il divieto di uscita dal paese per i ministri degli Interni e della Difesa del governo uscente, rispettivamente Arturo Murillo e Luis Fernando Lopez. "E' stato emessa una notificazione alle autorità di frontiera affinché i due ministri rinviati permangano nel territorio nazionale", ha dichiarato il procuratore del tribunale di La Paz, Fernando Atanacio. I due ministri del governo ad interim di Jeanine Anez sono indagati dalla giustizia per una presunta frode nell'acquisto di equipaggiamento per le forze di sicurezza. "Ci sono questioni riguardanti somme di denaro che dobbiamo ancora verificare", ha aggiunto per parte sua il pubblico ministero a carico dell'inchiesta, Marco Cossio. "Riteniamo che si trovino tuttora in Bolivia", ha aggiunto il pm, che ha precisato che a fronte di qualsiasi segnalazione delle autorità migratorie scatterebbe l'ordine di arresto. Murillo e Lopez, erano assenti ieri nella cerimonia di fine mandato della presidente uscente Anez, un fatto che non è passato inosservato alla stampa locale e ha generato sospetti circa una possibile fuga dal paese. (segue) (Abu)