Bolivia: magistratura emette divieto di fuoriuscita dal paese per ministri uscenti di Interni e Difesa (4)

- Nella seduta è stata anche autorizzata l'apertura di un totale di sei processi ordinari, contro Anez, undici ministri, nonché membri delle forze armate e della polizia. Fascicoli questi ultimi che possono sin d'ora essere trasmessi direttamente alla procura generale per essere istruiti. Un processo è diretto contro presidente e i membri del governo che firmarono l'ordine di mandare in strada l'esercito per reprimere le manifestazioni, esentandoli dalle eventuali responsabilità penali. Un processo espressamente centrato sulle responsabilità dei ministeri di Difesa e Interno negli scontri, e altri fascicoli per ricostruire l'operato di alcuni alti graduati. I fatti si riferiscono tutti agli scontri registrati durante le proteste scoppiate nel paese dopo le dimissioni dell'ex presidente Evo Morales, e costati la vita a circa 30 persone. (segue) (Abu)