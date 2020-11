Cile: cambiamenti ai vertici delle forze di sicurezza, rimossi 12 generali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo voluto dare pari opportunità a donne e uomini con responsabilità elevate nelle zone più critiche dello Stato, questo Alto Comando sarà quello che guiderà la riforma dei Carabineros e questa è la responsabilità che gli è stata conferita", ha detto Galli. Il sottosegretario ha quindi ribadito la fiducia al comandante in capo Rozas. "Il generale Rozas dirige l'istituzione e dovrà essere colui che è più impegnato nella riforma dell'istituzione", ha detto. "Tutti i cambiamenti che abbiamo fatto in materia di controllo dell'ordine pubblico, controllo di probità e modifiche alla carriera professionale, dimostrano che c'è piena consapevolezza nel governo e nei carabinieri della necessità di avanzare prontamente nella riforma" ha concluso. Recentemente il presidente Pinera aveva ribadito la sua fiducia a Rozas affermando che "c'è un settore che vuole convincere la popolazione che i carabineros sono una macchina di commettere abusi ma non è così". (Abu)