Elezioni Usa: Arizona, oltre 250 mila schede ancora da contare

- In Arizona servirà probabilmente l'intero fine settimana per contare le 250-270 mila schede che mancano a completare il conteggio dei voti. Lo ha detto all'emittente "Cnn" la segretaria di Stato dell'Arizona, Katie Hobbs, responsabile per le operazioni di voto nello Stato del Sud Ovest in cui vengono nominati 11 grandi elettori e dove già ieri era anticipatamente stato dato per vincente il candidato democratico Joe Biden. (Nys)