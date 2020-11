Elezioni Usa: Georgia, raddoppia il vantaggio di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vantaggio del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden in Georgia è più che raddoppiato. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Con gli ultimi risultati della contea Gwinnett, che comprende alcuni dei sobborghi di Atlanta, Biden è ora in testa a Trump per 4.267 voti, contro i 1.564 di oggi pomeriggio (ora locale). L'ultimo totale dei voti dà a Biden il 49,4 per cento dei voti contro il 49,3 per cento di Trump. Anche se lo Stato non è stato ancora vinto ufficialmente da uno dei due candidati - ed è improbabile che venga assegnato a breve - la prova di Biden è motivo di soddisfazione per i Democratici. Un candidato democratico alla presidenza non vince in Georgia dal 1992. Tuttavia, la corsa è quasi certamente destinata a un riconteggio. La legge della Georgia permette ai candidati di richiedere un riconteggio se una corsa viene decisa per 0,5 punti percentuali o meno. (Nys)