Elezioni Usa: Pennsylvania, Biden allunga di 14.725 voti

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, allunga ancora in Pennsylvania, dove è avanti di 14.725 punti. Lo Stato, cruciale nella corsa alla Casa Bianca, non è ancora stato assegnato a causa dei "voti provvisori", ovvero quelli di elettori la cui ammissibilità è in dubbio e richiede una verifica prima del conteggio. È stato chiuso lo spazio aereo sopra la casa di Biden, che ha sorpassato il suo rivale, il presidente Donald Trump in Pennsylvania, dopo essere passato per la prima volta in vantaggio in Georgia. Atteso il discorso del candidato dem nelle prossime ore. "Non ho alcun dubbio che vincerò", ha affermato Biden mentre ancora prosegue lo spoglio negli ultimi Stati. (Nys)