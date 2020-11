Argentina: Covid, Buenos Aires esce dall'isolamento obbligatorio dopo sette mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato oggi la fine delle misure di isolamento sociale obbligatorio nell'area metropolitana di Buenos Aires (Amba) come misura di prevenzione contro la diffusione del Covid19. L'Amba passerà in questo modo dopo oltre sette mesi di quarantena alla fase denominata di distanziamento sociale preventivo. La decisione è frutto del deciso calo del numero dei contagi nell'area che da marzo a settembre è stata l'epicentro della pandemia nel paese. Il numero dei contagi, 11.100 nelle ultime 24 ore, è distribuito infatti attualmente in modo quasi omogeneo tra le diverse province del paese. "Dopo otto settimane consecutive di discesa dei casi abbiamo deciso che l'Amba passi dalla fase di isolamento obbligatorio a quella di distanziamento sociale", ha affermato Fernandez in una conferenza stampa. L'annuncio del presidente rappresenta in realtà il riconoscimento di una situazione che di fatto già si verificava e tollerava, con riunioni sociali e familiari e la libera circolazione di mezzi e persone ben oltre il lecito. Per alcune attività, come quelle educative e dell'intrattenimento, significherà comunque la possibilità di riaprire le porte adottando i protocolli corrispondenti. Il trasporto pubblico rimarrà ad ogni modo riservato ai lavoratori che realizzano attività considerate essenziali. (segue) (Abu)