Business news: Romania, numero permessi costruzioni residenziali in calo del 4,9 per cento in primi 9 mesi 2020

- In Romania il numero di permessi di costruzione di edifici residenziali emessi nei primi nove mesi del 2020 è diminuito del 4,9 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Pertanto tra il primo gennaio e il 30 settembre 2020 sono stati rilasciati 30.612 permessi di costruzione per edifici residenziali. Nei primi nove mesi del 2020 si sono verificate diminuzioni nelle seguenti regioni di sviluppo: Sud-Est (553 permessi), Bucarest-Ilfov (385), Sud-Ovest Oltenia (241), Centro (240), Ovest (152), Nord-Est (138) e Sud-Muntenia (85). A settembre 2020 sono stati rilasciati 4.289 permessi, di cui il 68,4 per cento per le zone rurali. Rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, il numero di autorizzazioni a settembre 2020 è aumentato dell'11 per cento. Rispetto ad agosto 2020, il numero di autorizzazioni è diminuito dell'1 per cento a settembre 2020. (Rob)