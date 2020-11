Roma: Acea, mercoledì sospensione idrica in alcune zone Guidonia Montecelio per lavori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la zona Colle Fiorito la sospensione idrica riguarda: via Rosata, via dei Ciclamini, via delle Verbene, via delle Dalie, via di Colle Fiorito, Via Neri, via delle Camelie, via delle Petunie, via dei Sambuchi, via degli Aromi, via dell’Edera, via dei Girasoli, via delle Ginestre, via dei Melograni, via delle Azalee, via Campo Fiorito, via degli Ibischi, via Arniche. Per la zona Casa Calda: via Cristoforo Ferrari, via Donizetti, via Mascagni, via Vivaldi, via Paganini, via Paisiello, via Ponchielli, via Puccini, via Bellini, via Verdi, via Cimarosa, via Luigi della Piccola. Acea precisa che "potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 22 di mercoledì 11 novembre alle ore 5 di giovedì 12 novembre, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie: piazza Barbieri, via Rosata angolo via dei Girasoli. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità - continua Acea - potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335". Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita "gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua". (Rer)