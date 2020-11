Cile-Colombia: incontro Pinera-Duque 8 novembre a Santiago, focus su lotta a pandemia e integrazione regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duque arriverà a Santiago dopo aver partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente della Bolivia, Luis Arce, una cornice in cui il presidente colombiano incontrerà, tra gli altri, anche il re Filippo VI di Spagna. Pinera, che in un primo momento aveva annunciato la sua presenza in Bolivia, ha all'ultimo deciso di inviare una delegazione ministeriale. Il cileno Pinera e il colombiano Duque hanno cooperato a distanza durante i mesi della pandemia per unire i loro paesi alla piattaforma Covax Facility, promossa dalla Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dalla Vaccination Alliance (Gavi) per distribuire il vaccino contro la Covid-19. Inoltre, hanno promosso gli incontri dell'istanza di integrazione politica regionale Prosur in cui, tra l'altro, si lavora ad un protocollo per la progressiva apertura delle frontiere, chiuse in molti territori a causa della pandemia. (Abu)