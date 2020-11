Elezioni Usa: Pennsylvania, giudice ordina di separare schede dubbie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice dello Stato della Pennsylvania ha ordinato di "separare" dal conteggio le schede "provvisorie'" ossia quelle ancora da confermare a causa dei vizi di forma. Secondo l'emittente "Cnn", al momento non è chiaro di quanti voti si tratti. Dopo la Georgia, il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha compiuto il sorpasso anche in Pennsylvania che porta in dote 20 seggi elettorali. Biden mercoledì era in ritardo di oltre 600 mila voti, ora è avanti di 13.478 voti (49,5 per cento contro il 49,3 per cento del presidente Donald Trump) quando lo scrutinio dei voti è al 98 per cento. Anche in questo caso, come si è verificato in tutti gli altri Stati, il candidato democratico è il maggiore beneficiario dei voti inviati per posta e che sono stati conteggiati per ultimi dopo quelli espressi di persona il giorno delle elezioni. Dei 270 voti necessari per ottenere la vittoria, Biden ne ha già conquistati 264 (253 secondo valutazioni più prudenti), mentre Trump è fermo a 214. (Nys)