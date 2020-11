Brasile: riciclaggio, istituzioni chiedono legge in linea con standard internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Banca centrale del Brasile (Bc), Maurício Costa de Moura e il presidente del Consiglio di controllo delle attività finanziarie (Coaf), Ricardo Liao, hanno chiesto che la nuova legge anti-riciclaggio allo studio del parlamento risponda alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi). Il Gafi è la principale organizzazione internazionale antiriciclaggio, di cui è parte il Brasile insieme con oltre 180 paesi del mondo. Dagli anni '90, il gruppo ha pubblicato una serie di 40 raccomandazioni che servono da guida ai paesi per adottare misure concrete per combattere questi crimini. Il governo ha istituito a settembre una commissione di giuristi presieduta dal presidente del Supremo tribunale di giustizia, Reynaldo da Fonseca, incaricata di per discutere i cambiamenti nella legislazione sul riciclaggio di denaro. (segue) (Brb)