Brasile: riciclaggio, istituzioni chiedono legge in linea con standard internazionali (2)

- Nel corso della sua presentazione nell'ambito dell'audizione voluta dalla commissione di giuristi, il direttore della Coaf Liao ha elogiato gli standard brasiliani su queste tematiche che , secondo lui, seguono già le raccomandazioni internazionali, auspicando tuttavia un miglioramento. "È chiaro che è possibile migliorare le leggi e i regolamenti che devono essere sempre in linea con le novità che il mondo ci offre soprattutto nel campo delle nuove tecnologie", ha detto il presidente di Coaf nel corso di un incontro presso la Camera dei deputati. Liao ha sostenuto che il riciclaggio di denaro debba essere mantenuto come un crimine a sé stante, indipendentemente dal fatto che sia stato commesso in associazione con un altro possibile crimine. (segue) (Brb)