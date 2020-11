Elezioni Usa: Filadelfia, falso allarme bomba in zona conteggio voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falso allarme bomba nel pomeriggio a Filadelfia, negli Stati Uniti, nel quartiere dove si trova il Pennsylvania Convention Center, sede del conteggio dei voti per posta per le presidenziali. Lo riporta il "Philadelphia Inquirer". La zona della Fashion District attorno al mercato è stata fatta evacuare dalla polizia. Sono state chiuse le strade della zona ma la polizia non ha trovato congegni sospetti. Dopo venti minuti, la zona è stata riaperta al traffico. (Nys)